مرتضى منصور يرفض لعب مباراة الأهلي

المصدر: د ب ا

طالب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، تأجيل مباراة الأهلي المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، إلى بعد مواجهة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغالي التي تحدد لها يوم 24 من الشهر ذاته بقرار من الاتحاد الأفريقي (كاف).

وقال منصور في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن فريقه لن يخوض مواجهة الأهلي ببطولة الدوري، قبل أيام قليلة من مواجهة مهمة أمام بطل السنغال في إياب دور الـــ32 بالبطولة الأفريقية، خاصة مع خسارة الزمالك لمباراة الذهاب 1 /2.

وكان (كاف) أعلن إقامة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لمصر.

وذكر الاتحاد الأفريقي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن اللجنة المنظمة لمباريات البطولة اجتمعت مع نظام ترخيص الأندية في مقر الاتحاد بالقاهرة، لبحث القرار النهائي بخصوص المباراة.

وأضاف البيان أن الزمالك سوف يؤكد ملعب المباراة في موعد أقصاه 12 أكتوبر الجاري، مضيفا أن كاف سوف يتكفل بنفقات السفر والإقامة للفريق السنغالي وحكام المباراة.