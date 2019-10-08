"كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بالقاهرة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.

واجتمعت اللجنة صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة لحسم الأزمة بعدما رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2 /1 بحسب اليوم السابع.

ومن المقرر أن تسحب غداً قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 16 فريقاً على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي المتواجدين فى التصنيف الأول.