الزمالك يهدر نقطتين ثمينتين ويتعادل مع نادي مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أهدر فريق الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه نادي مصر 1/1 اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة والتي شهدت تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش 2/2 وفوز الجونة على مصر المقاصة 1/ صفر وتعادل حرس الحدود مع طنطا 1/1.

وتقدم الزمالك بهدف سجله أشرف بنشرقي في الدقيقة 15 لكن عمر الحبش سجل هدف التعادل لنادي مصر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع الزمالك رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بيراميدز والمقاولون العرب، وبفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الاهلي، صاحب الصدارة.

فيما رفع نادي مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر.