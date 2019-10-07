المصدر: الرياض - أ ف ب

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم برنامج دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال الأندية العربية، وتقام مباراة الذهاب بين الوصل واتحاد جدة 23 الجاري، والإياب 4 نوفمبر، فيما يواجه الجزيرة فريق الإسماعيلي 23 الجاري «ذهاباً» و26 نوفمبر «إياباً»، وتقام القمة المغربية بين الرجاء والوداد يومي 2 و23 نوفمبر المقبل في الذهاب والعودة، ويلعب أولمبيك أسفي المغربي والترجي التونسي يومي 3 و23 نوفمبر، والاتحاد السكندري والمحرق البحريني 3 و26 نوفمبر، فيما يلعب الشباب السعودي وشباب الأردن يومي 28 الجاري و8 نوفمبر، والقوة الجوية العراقي ومولوديه الجزائري يومي 31 الجاري و6 نوفمبر.