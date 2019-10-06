لاعب مصري يحتفل على طريقة سبايدرمان

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

احتفل كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، بهدفه في شباك بيراميدز على طريقة سبايدرمان، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وارتدى كريم قناع سبايدر مان، أثناء احتفاليه بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إلا أن محمد فاروق لاعب بيراميدز، رد سريعاً بهدف التعادل بعدها بثلاثة دقائق، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وأكد اللاعب كريم طارق في تصريحات تليفزيونية، أنه منذ أن رأى احتفالية الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، وهو يرغب في التسجيل للقيام بالاحتفالية نفسها، وأعرب عن سعادته أخيراً بهذه الاحتفالية، رغم حصوله على إنذار من حكم المباراة.