الوصل يواجه اتحاد جدة والجزيرة أمام الإسماعيلي

المصدر: الرياض - أ ف ب

أسفرت قرعة ثمن نهائي لبطولة الأندية العربية، التي أقيمت أمس في الرياض، عن مواجهة خليجية قوية، إذ سيجمع «ديربي» الخليج بين الوصل واتحاد جدة، بينما يلاقي الجزيرة الإسماعيلي، وشباب الأردن، الذي أقصى حامل اللقب النجم الساحلي التونسي من دور الـ32، فريق الشباب السعودي. كما أسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين قطبي كرة القدم المغربية الرجاء والوداد البيضاويين. كما يشهد الدور المقبل مواجهة أخرى قوية بين أولمبيك آسفي المغربي والترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين.

موعد

وأفاد مسؤولون في الاتحاد العربي أن مباريات دور الـ16 ستقام بين 20 أكتوبر الحالي وأواخر نوفمبر المقبل، لكن تحديد مواعيدها يرتبط باتفاق الأندية المعنية فيما بينها. وستجمع المواجهة الأبرز بين قطبي مدينة الدار البيضاء اللذين يتشاركان الملعب ذاته (محمد الخامس)، علماً بأن نسخة العام الحالي من البطولة تحمل اسم العاهل المغربي «كأس محمد السادس للأندية الأبطال». وقال الرئيس السابق للرجاء عبد السلام حنات، في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية مالكة حقوق نقل البطولة: «كان بودّنا أن نتقابل في الأدوار المتأخرة، لأن مشاركتنا في الكأس العزيزة، التي تحمل اسم ملكنا المفدى، كل واحد يريد أن يحاول فريق مغربي أن يفوز بها». وأضاف: «لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن (...) فليفز الأقوى».

نهائي مبكر

من جهته، اعتبر المسؤول الإعلامي في الوداد محمد طلال أن القرعة وضعت فريق مدينة الدار البيضاء «أمام خصم هو الغريم التقليدي لنادي الوداد الرياضي، ليس لنا أي تخوف، هي (مباراة نهائية) قبل الأوان، الخاسر الأكبر فيها هو المتتبع العربي». وتابع: «هذا ما كان، القرعة كانت ديمقراطية. سنستعد للرجاء كما الرجاء سيستعد للوداد».

وكان الوداد المتوّج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا عام 2017، قد بلغ دور الـ16 في البطولة العربية على حساب المريخ السوداني، بينما تأهل الرجاء المتوج بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي عام 2018، على حساب هلال القدس الفلسطيني.

أما بطل إفريقيا الترجي، فسيلاقي أولمبيك آسفي في «دربي» شمال إفريقي. وكان الترجي، الذي تفوّق بشكل مثير للجدل على الوداد في نهائي الموسم الماضي من مسابقة دوري الأبطال، قد بلغ دور الـ16 من البطولة العربية على حساب النجمة اللبناني، بينما تفوق أولمبيك آسفي على الرفاع البحريني.

نتائج القرعة

الوصل (الإمارات) - الاتحاد (السعودية)

الإسماعيلي (مصر) - الجزيرة (الإمارات)

القوة الجوية (العراق) - مولودية (الجزائر)

الاتحاد (مصر) - المحرق (البحرين)

الشباب (السعودية) - شباب الأردن (الأردن)

الوداد (المغرب) - الرجاء (المغرب)

نواذيبو (موريتانيا) - الشرطة (العراق)

أولمبيك آسفي (المغرب) - الترجي (تونس)