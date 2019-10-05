الأهلي يقسو على أسوان بخماسية ويتصدر الدوري المصري

المصدر: وكالات

حقق فريق الأهلي المصري فوزاً سهلاً وكبيراً على أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد أسوان ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

سجل خماسية الأهلي النيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات وحمدي فتحي ومجدي قفشة ورمضان صبحي في الدقائق 7و25 و59 و66 و88 ،بينما سجل هدف أسوان الوحيد البديل الإثيوبي أوميد أوكري في الدقيقة 67.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط متصدراً الدوري من 3 إنتصارات متتالية بينما تجمد رصيد أسوان عند نقطة واحدة في المركز الـ17.

جاء اللقاء من طرف واحد ولم يجد لاعبو الأهلي أي صعوبة في إحراز الخماسية وإهدار مثلها وسط تواضع من جانب لاعبي أسوان دفاعيا وهجومياً.