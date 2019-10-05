البدري يعلن قائمة المنتخب المصري ويستبعد محمد صلاح

المصدر: د ب ا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام البدري، قائمة الفريق للمعسكر الذي يبدأ بعد غد الاثنين ويستمر حتى المباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا المقررة في 14 أكتوبر الجاري.

وضمت القائمة 23 لاعبا من بينهم الرباعي المحترف في أوروبا، محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا"، بينما غاب عنها النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.