استبعاد صلاح من معسكر المنتخب المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري ، استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من معسكر المنتخب المصري المقبل استعداداً لودية بتسوانا 14 أكتوبر الجاري.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية إنه تواصل مع محمد صلاح وكذلك مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا وتم التأكد من شكوى اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة، لذا تم الاتفاق على غياب اللاعب عن المعسكر المقبل.

وأضاف المدير الفني للمنتخب أنه اتفق مع صلاح على أن يكون جاهزا للمعسكر بعد المقبل وتحديدا في نوفمبر الذي سيشهد بدء التصفيات الرسمية لأمم افريقيا 2021 حيث سيخوض المنتخب مباراتين أمام كينيا وجزر القمر.