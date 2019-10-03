الأهلي المصري يواصل انطلاقته ويقسو على الإنتاج برباعية

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل الأهلي المصري انطلاقته الرائعة مع مدربه الجديد رينيه فايلر بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي مع المدير الفني السويسري، بفوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وارتفع رصيد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 41 لقبا، الحائز على اللقب في النسخ الأربع الأخيرة، إلى ست نقاط، ليتربع على الصدارة، محققا العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الإنتاج عند ثلاث نقاط.

وفرض الأهلي سيطرته على معظم فترات اللقاء، وكان بإمكان لاعبيه تسجيل المزيد من الأهداف لولا لجوئهم إلى الاستعراض بعد اطمئنانهم على النتيجة.

وافتتح النجم الشاب رمضان صبحي التسجيل للفريق الأحمر في الدقيقة 24، مسجلا هدفه الثاني في البطولة هذا الموسم، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله حسين الشحات في الدقيقة 56.

وأضاف المحترف النيجيري جونيور أجايي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 69، فيما تكفل النجم المخضرم (البديل) وليد سليمان بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وبات هذا هو الفوز الخامس للأهلي تحت قيادة فايلر، الذي تولى تدريب الفريق خلفا لمدربه الأوروجواياني المقال مارتن لاسارتي، حيث استهل الفريق مسيرته مع مدربه الجديد بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال، قبل أن يتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، ثم تغلب الأهلي في الجولة الأولى للدوري على سموحة، وأعقبها بتكرار الفوز على كانو سبور في لقاء الإياب، ثم حقق انتصاره الخامس بالفوز على الإنتاج.