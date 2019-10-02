«الآسيوي» يمدد مهلة شراء حقوق بطولاته

المصدر: كوالالمبور- د ب أ

استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للطلب المقدم من قبل اتحاد الكرة الإماراتي لتمديد مدة تقديم العروض لشراء الحقوق الإعلامية لبطولاته في منطقة غرب آسيا أسبوعين ، بعد أن أصدر في يونيو الماضي دعوة للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية للحقوق الإعلامية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 وأعطى فرصة للتقديم حتى 30 سبتمبر.

ويتضمن العطاء الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، وتصفيات كأس العالم 2022، كما يتضمن العطاء أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب بقية البطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد مصدر آسيوي: «الأمور تتجه إلى أن الإمارات والسعودية ستقدمان عطاءاتهما خلال الأيام المقبلة بعد تنسيق مشترك حول المبالغ المقترحة لكل اتحاد».