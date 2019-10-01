مورينيو في جدة السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل المدرب العالمي البرتغالي جوزيه مورينيو أمس مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لإلقاء محاضرة على المدربين السعوديين، وكان في استقباله مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد

وألقى المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، محاضرة في مدينة جدة السعودية، الثلاثاء، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، صورا للمحاضرة التي ألقاها مورينيو، حول "الجانب الفني من كرة القدم" في جدة.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيسها وعددا من المدربين السعوديين والمهتمين كانوا من بين الحضور، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل، وفق "سي. أن. أن".

ولا يدرب مورينيو أي فريق منذ إقالته من تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي العام 2018 بعد موسمين قضاهما مع الفريق الإنجليزي.