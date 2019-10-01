الهلال السعودي يسحق السد القطري بـ "رباعية" في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

المصدر: أ ف ب

انتزع الهلال السعودي فوزا ساحقا على مضيفه السد القطري 4-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم الثلاثاء، في مباراة تقدم بطل قطر في بدايتها بهدف نظيف، قبل أن يتراجع أداؤه ويكمل الجزء الأكبر منها بنقص عددي.

ولم تخيب المباراة التي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية، الآمال بمنافسة قوية بين ناديين يعدان من الأبرز في كرة القدم العربية، وبطلين رفع كل منهما كأس المسابقة القارية الأهم مرتين (1989 و2011 للسد، 1991 و2000 للهلال).

وأتت أهداف المباراة عبر مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميس خطأ في مرمى فريقه (ق14)، قبل أن يمنح بنفسه فريقه التعادل (ق33)، ويصنع تمريرة حاسمة للهدف الثاني الذي سجله علي البليهي (ق45).

وجاء الهدف الثالث للهلال عن طريق لاعب السد سالم الهاجري خطأ في مرمى فريقه (ق60)، وأضاف محمد الشلهوب الرابع للفريق السعودي (ق67).

ووضع لاعبو الهلال بإشراف مدربهم الروماني رازفان لوشيسكو، السد ومدربه الإسباني تشافي هرنانديز، أمام مهمة شبه مستحيلة في لقاء الإياب المقرر في الرياض في 22 أكتوبر المقبل.

وعلى رغم بدئه المباراة بشكل أفضل، تراجع أداء السد بشكل تدريجي مع انتصاف الشوط الأول، قبل نقطة التحول في المباراة عند الدقيقة 35، بطرد ظهيره الأيسر عبد الكريم حسن، أفضل لاعب في آسيا لعام 2018، بعد احتجاج صاخب على قرار لحكم المباراة العماني أحمد الكاف.