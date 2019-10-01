الأهلي يشكو مرتضى منصور مجدداً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أرسل نادي الأهلي المصري، شكاوى رسمية في رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، لكل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والنائب العام، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي، عن تقدمها بالشكوى ضد مرتضى منصور، بتهمة السب والتطاول خلال الفترة الماضية، على النادي الأهلي، ومسؤوليه برئاسة محمود الخطيب، وذلك عبر القناة التلفزيونية الرسمية للنادي الأهلي.

وحذرت إدارة النادي الأهلي، من أن تصريحات مرتضى منصور الأخيرة، تثير الفتنة في الشارع المصري. وناشدت الجهات المسؤولة باتخاذ اللازم، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تصدر مثل تلك التصريحات من رئيس نادي الزمالك، وليست المرة الأولى كذلك التي يشكو فيها النادي الأهلي من أمور مماثلة.