المصدر: دبي - ياسر قاسم

شهدت إحدى مباريات كأس السودان أغرب مشهد لمطاردة حكم كرة قدم حاول النجاة من غضب الجمهور واختار الهروب عدواً من الملعب متجهاً إلى منزله.

وتعود تفاصيل القصة للمباراة التي أقيمت مساء الأحد في مدينة العيلفون شرق العاصمة السودانية الخرطوم في المباراة التي أقيمت بين فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان وهي مباراة جماهيرية لمدينة العيلفون.

واحتج الجمهور كثيراً على الحكم عثمان آدم وتصاعد الاحتجاج لدرجة التحرش بالحكم الذي لم يجد وسيلة أفضل للخروج من هذا المأزق، غير الهروب من الملعب والخروج من الاستاد كما لو كان عداءً في سباق للجري.

ورغم ذلك قامت فئة من الجماهير بملاحقة الحكم والجري خلفه للحاق به قبل الوصول إلى منزله في سلوك رياضي غير مقبول، لاسيما بعد تصوير المشهد الذي وجد استنكاراً شديداً مع مطالبة الاتحاد السوداني لكرة القدم بإصدار قرارات رادعة على المتسببين فيما حدث.

ولم يصب الحكم بأذى بعد نجاحه في الوصول إلى منزله قبل الإمساك به من قبل الفئة المنفلتة من الجماهير.