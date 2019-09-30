نقلة نوعية في عالم الرياضة السودانية... إطلاق دوري كرة قدم السيدات

المصدر: دبي- ياسر قاسم ، اندبندنت عربية

ينطلق اليوم في السودان أول دوري لكرة القدم للسيدات بحضور ولاء عصام البوشي وزير الشباب والرياضة والتي حضرت مراسم حفل القرعة مع دكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، وتبدأ أول مباراة في الرابعة مساء بالتوقيت المحلي في استاد الخرطوم.

وأفضت عقود من التمييز السلبي في ما يخص النشاطات الرياضية النسائية في السودان، إلى ضعف هذه النشاطات، ولكن بجهود نسائية استطعن اقتلاع حقهن في إقامة دوري كرة قدم، وستكون المباراة متاحة أمام الجميع.

وقالت ميرفت حسن، رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات، إن "كرة قدم السيدات أصبحت واقعاً، خصوصاً أنها أحد توجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يطالب بمعايير محددة واجبة التطبيق، منها أربعة معايير متعلقة بالكرة النسائية، وهي أن تكون للكرة النسائية إستراتيجية واضحة للعمل، ونشاط للفتيات الصغيرات من سن السادسة وحتى الـ 16 ودوري للسيدات وأيضاً منتخب وطني للسيدات" وفق "اندبندنت عربية".

وأضافت ميرفت "عملنا على تطبيق ثلاثة من هذه التوجيهات وتبقى فقط تكوين منتخب وطني للسيدات"، وشرحت طريقة سير الدوري "سيبدأ الدوري بـ20 فريقاً يجري تقسيمهم على أربع مجموعات وهي (الأبيض والخرطوم وود مدني وكادوقلي) كل مجموعة تضم خمسة فرق ستلعب بنظام الدوري من دورة واحدة، وأول وثاني كل مجموعة سينضمان إلى المرحلة الثانية التي ستكون بمشاركة ثماني فرق تُقسّم إلى مجموعتين للتباري، ومن ثم الأول من كل مجموعة يقابل الثاني ويخرج منهم بطل المنافسة، والتي ستنطلق في 30 سبتمبر ويتوقع نهايتها في نوفمبر 2019.

وبحسب ميرفت، "فقد وجد الدوري استجابة ممتازة بانضمام 17 نادياً وهنالك توقعات باستجابة أوسع"، متمنية أن "يصبر المجتمع السوداني على هذه التجربة الحديثة وألا يحكم بفشلها منذ البداية لأنها تحتاج لوقت أطول حتى تنجح، نسبةً لحداثتها".



وستنطلق هذه المباريات بمشاركة 23 امرأة حكماً، بعضهن تحملن الشارة الدولية للتحكيم، ووسط تطمينات من المسؤولين، بأن اللاعبات سيلتزمن بزي رياضي يتناسب مع المجتمع السوداني، ستنطلق هذه المباريات.