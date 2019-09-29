الزمالك ينتظر قرار الكاف بعد انسحاب جينيراسيون السنغالي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح نادي الزمالك المصري بانتظار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد أن قرر ضيفه جينيراسيون بطل السنغال عدم حضور مباراتهما الأحد في إياب الدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، احتجاجا على نقل مكانها وموعدها.

وكانت المباراة مقررة مساء السبت على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية من دون جمهور بطلب من السلطات الأمنية المصرية. لكن التقارير الصحافية المحلية تشير الى أن الزمالك أراد حضور مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات ولكن بشرط نقل المباراة من القاهرة الى ملعب برج العرب في الاسكندرية، وبحضور خمسة آلاف مشجع فقط.

ورفض جينيراسيون الذي فاز ذهابا على أرضه 2-1 ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات في المسابقة القارية الأم منذ 2004، قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور الأحد، ما دفع الحكم المالي محمدو كيتا الى اطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد انطلاق المباراة في الثامنة مساء.

وقال الفريق السنغالي السبت في بيان على موقعه الالكتروني بلسان المتحدث باسمه تالا فال: "كان من المقرر أن نخوض حصة تدريبية الجمعة قبل 24 ساعة من المباراة كما يرد في نصوص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وتابع "بشكل مفاجئ، تلقينا رسالة من الكاف بتاريخ الجمعة 27 سبتمبر تبلغنا بإرجاء المباراة الى الأحد 29 سبتمبر".

وأضاف "كيف يمكن في 24 ساعة إرجاء مباراة؟ من المستحيل بالنسبة إلينا أن نتمكن من خوض هذه المباراة في الاسكندرية"، محذرا من أن الفريق يحتفظ بحقوقه "واذا كان ثمة حاجة الى ذلك، سنمضي حتى النهاية لطلب أن يكون كل شيء محترما للقوانين".

ثم صدر الأحد عن بطل السنغال بيانا رسميا جاء فيه "نحن على وشك العودة إلى دكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الإفريقي ووافق عليه (الأخير). وبدوره أرسل (كاف) إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة".

وأشار البيان الى خوض الاهلي مباراته في نفس الدور امام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية السبت على ملعب الجيش ببرج العرب دون أي مشاكل أمنية، مضيفا "تنص لوائح +كاف+ على أنه في مباريات الأدوار الأولى لدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباراة من جانب الاتحاد المضيف، ويتم إخطار (كاف) والحكام والفريق المنافس قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة، وبناء عليه لا يمكننا تغيير أي شيء".

وشهد يوم امس وصباح الأحد محاولات مضنية لاقناع مسؤولي النادي السنغالي بالعدول عن قرارهم، لكن دون نتيجة بحسب ما أعلن المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري وليد العطار الذي قال "فشلت كل محاولاتي انا واللواء علاء مقلد عضو مجلس ادارة الزمالك مع مسؤولي فريق جينيراسيون فوت، وطرحنا عدة حلول على الجانب السنغالي منها تأجيل المباراة الى غد الاثنين مع تحمل نفقات تعديل تذاكر الطيران للعودة الى السنغال".