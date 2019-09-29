سجن وتغريم أمين خزينة المريخ لتهديده مشجع بالقتل

المصدر: دبي- ياسر قاسم

أصدرت محكمة مختصة في شؤون جنايات الخرطوم الأحد حكما يقضى بتغريم أمين خزينة المريخ الصادق مادبو (3000) جنيه سوداني والسجن شهرين في حال عدم الدفع.

وجاء الحكم بعد إدانة مادبو بتهديد أحد مشجعي ناديه بالقتل خلال وقفة احتجاجية لجمهور المريخ أمام المكتب التنفيذي للنادي طالب فيها الجمهور بحل مشكلة مستحقات المدرب الفرنسي السابق للفريق غارزيتو حتى لا يدفع الناديين الثمن بعقوبات يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعد الحكم القضائي ضد أحد قادة نادي المريخ في مجلس الإدارة الأول من نوعه، لا سيما وأن الطرف الثاني في القضية أحد مشجعي النادي.