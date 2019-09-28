الإسماعيلي المصري إلى دور الـ 16 من كأس محمد السادس

المصدر: أ ف ب

تأهل الإسماعيلي المصري إلى دور الـ16 من بطولة الأندية العربية لكرة القدم (كأس محمد السادس)، وذلك رغم الخسارة أمام أهلي بني غازي الليبي صفر-1 الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة منستير التونسية في إياب دور الـ32 للبطولة.

وسجل هدف الأهلي الوحيد بوبكر محمد في الدقيقة 82 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، لكن ذلك لم يكن كافيا لحرمان الإسماعيلي من حجز بطاقته الى الدور التالي، لأن الفريق المصري حسم لقاء الذهاب 4-2 على ملعبه.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بقوة وكان وجيه عبد الحكيم قريبا من وضعه في المقدمة منذ الدقيقة الأولى، لكن الحارس عبد الجواد رزق وقف في وجهه.

وسنحت للفريق الليبي بعض الفرص خلال الشوط الأول، لكن الحارس المصري محمد فوزي وقف له بالمرصاد، ليدخل الفريقان الى استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها.

وتحسن أداء الأهلي بنغازي نسبيا في الشوط الثاني، في ظل تراجع الإسماعيلي لمنطقته للدفاع النتيجة، وقد كان موفقا حتى الدقيقة 82 حين نجح بوبكر محمد في منح الفريق الليبي التقدم متأخرا بكرة رأسية.

وحاول الفريق الليبي خطف هدف التأهل في الدقائق الأخيرة لكنه لم يوفق، لينتهي اللقاء بحصول الإسماعيلي على بطاقة دور الـ16.