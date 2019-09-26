3 نجوم يدعمون الأهلي المصري أفريقياً

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أمس، جاهزية الثنائي سعد سمير ومحمد محمود، للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الكرة مع الفريق، بعد تعافيهما من الإصابة. وكان محمد محمود، قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا في فبراير الماضي، فيما تعرض سعد سمير لإصابة في الركبة، وخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي.

في المقابل، انتظم المهاجم المغربي وليد أزارو في تدريبات الفريق أمس، بعد شفائه من الإصابة، ليكون الثلاثي جاهزاً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية السبت المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب، في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقي.