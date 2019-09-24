لماذا أزال محمد صلاح اسم منتخب مصر من تويتر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أزال لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صفته كلاعب في صفوف منتخب الفراعنة من ملفه الشخصي وتعريفه في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حسبما أكدت مواقع رياضية مصرية، واكتفى بذكر أنه يلعب في النادي الإنجليزي فقط.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحساب محمد صلاح، الذي كان يعرف نفسه بأنه لاعب ليفربول والمنتخب المصري، قبل أن يسحب اسم منتخب الفراعنة من التعريف الخاص به.

وارجع المحللون قيام اللاعب البالغ 27 عاما، بسحب اسم منتخب بلاده، إلى عدم دعمه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث لم يصوت لصالحه قبل قائد المنتخب المصري والمدرب.

مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا❤️❤️❤️ pic.twitter.com/CgM7w1xKXY — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

وغابت مصر عن التصويت في جوائز الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما كشف الموقع الرسمي لـ"فيفا" أن مدرب وقائد مصر لم يصوتا، فغابت نقاط كانت ستدعم محمد صلاح في سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وحل نجم ليفربول في المركز الرابع بترتيب أفضل لاعبي العالم، خلف كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي الحاصل على الجائزة للمرة السادسة، والمدافع الهولندي فان ديك صاحب المركز الثاني، وثالثا جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه الشخصي بتويتر بها خلفية لعلم مصر وجماهير المنتخب الوطني، علّق عليها بالقول : "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

يشار إلى أن الألماني يورغن كلوب فاز بجائزة أفضل مدرب في العالم، بينما حاز البرازيلي أليسون بيكر على جائزة أفضل حارس مرمى، وذلك في الحفل الذي أقيم يوم الاثنين في ميلان الإيطالية.