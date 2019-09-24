حكم رابع بالجلباب السوداني

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد المتطوعين والذي ادى دور الحكم الرابع في أحد مباريات دوريات المدن السودانية ، وقام الشخص المعني بمباشرة مهام الحكم الرابع على أكمل وجه، بعد أن قام برفع لوحة التبديل مدعمه بالرقم (2) ايذاناً بخروج أحد لاعبي الفريق الاصفر.

لكن المثير في الأمر أن ما يسمى بالحكم الرابع كان مرتدياً جلباباً ابيض "كندوره " ،في لقطة لم تفوت على أحد هواة التصوير الذي التقط له صورة وهو ممسكاً بلوحة الأرقام ليكون مصدراً للتهكم والسخرية عبر المواقع التواصل ، خصوصاً وأن المباراة التي تواجد فيها "ابوجلباب ابيض" فيما تبدو وانها رسمية وربما تكون مصيرية او نهائي كؤوس .