شاهد.. "سوبر مان" يظهر في الملاعب المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن حارس مرمى إنبي، محمود جاد، من التصدي بطريقة مذهلة، لتسديدة إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، من وسط الملعب، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أول أمس، في الأسبوع الأول من الدوري المصري لكرة القدم.

وفي الدقيقة 31، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بيراميدز بهدف دون رد، خرج محمود جاد للتصدي لكرة طولية برأسه على حدود منطقة الجزاء، لترتد الكرة بعدها لإبراهيم حسن، الذي أطلق قذيفة من خط المنتصف صوب الشباك الخالية، لينطلق محمود جاد بأقصى سرعة نحو مرماه، وينجح في إبعاد الكرة في آخر لحظة، بعدما قفز بطريقة مذهلة.

ورغم إصرار واستماتة محمود جاد في الذود عن مرماه، فقد خسر فريقه المباراة برباعية نظيفة.

ويعد محمود جاد (22 عاما)، من الحراس الواعدين في مصر، وتمت المناداة عليه مؤخرا، لحمل قميص منتخب "الفراعنة" لأقل من 23 عاما، وفق "روسيا اليوم".