القبض على لاجئين سوريين ينتحلون صفة فريق كرة طائرة في مطار أثينا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الشرطة اليونانية ألقت القبض على 10 لاجئين سوريين في مطار أثينا الفثيريوس فينيزيلوس ينتحلون صفة فريق كرة طائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاجيئن العشرة كانوا يرتدون الزي الرياضي نفسه حاولوا التظاهر بأنهم فريق للكرة الطائرة أملا في السفر إلى سويسرا، وكانوا يحملون حقائب متشابهة وكرتي طائرة وتم كشفهم عند التحقق من وثائقهم في مطار أثينا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة أن اللاجئين السوريين قدموا جوازات سفر أوكرانية، وكانوا دخلوا اليونان بطريقة غير قانونية وأنه تم اعتقالهم عندما تبيّن أن وثائقهم مزيفة.

وفقًا لآخر الأرقام الرسمية، يوجد حالياً أكثر من 26.600 طالب لجوء في مخيمات مزدحمة في الجزر اليونانية ليسبوس، خيوس وساموس.