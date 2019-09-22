البدري يقود ثورة لتعافي "الفراعنة " من أثآر أمم افريقيا

المصدر: وكالات

في أول قراراته بعد تولي تدريب منتخب مصر، قاد حسام البدري ثورة لأجل تعافي "الفراعنة" من اثار بطولة أمم افريقيا التي أقيمت اخيراً في مصر وذلك باستبعاد عدداً من اللاعبين المحترفين بالخارج ممن شاركوا في تلك البطولة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان، الأحد، قائمة المحترفين الذين سيشاركون في معسكر "الفراعنة" المقبل، وهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن (تريزيغيه) جناح أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن (كوكا) مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي.

كما ضمت القائمة محمد النني لاعب الارتكاز المعار إلى بشكتاش التركي، وأحمد حجازي مدافع وست برومتش الإنجليزي.

وبذلك يكون حسام البدري قد استبعد قائد المنتخب، مدافع أستون فيلا أحمد المحمدي، وعمرو وردة لاعب وسط لاريسا اليوناني، وعلي غزال الذي أصبح لاعباً حرا ًمنذ أنهى ارتباطه مع فيرينسي البرتغالي، وسام مرسي لاعب ويغان الإنجليزي، وعمرو طارق لاعب أورلاندو سيتي.