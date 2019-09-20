«طلبتك باللحية» حيلة طريفة تشعل مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

لجأ لاعب فريق ضمك السعودي عبدالرحمن السفري إلى حيلة طريفة طلباً لاستعطاف حكم مباراة فريقه مع الشباب السعودي التي انتهت نتيجتها بالتعادل لكن لسوء حظه لم يفهم الحكم حركته كونه أجنبياً.

وتعتبر الحركة التي قام بها السفري من العادات والتقاليد التي يستخدمها الخليجيون لكسب رضا وتعاطف المقابل وتدل على احترام من قام بها للشخص المقابل، وهي معروفة عند العامة (طلبت باللحية)، وقد تداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من باب الطرافة والغرابة من الحركة التي قام بها السفري خصوصاً أنها غريبة بالنسبة للحكم الذي لا يعرف العادات والتقاليد الاجتماعية في الخليج.