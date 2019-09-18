منتخب اليمن للناشئين يكتسح بوتان بعشرة أهداف في نتيجة تاريخية

المصدر: وكالات

فاز منتخب اليمن لفئة الناشئين على منتخب بوتان بنتيجة ثقيلة قوامها عشرة أهداف في افتتاح التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا 2020 اليوم الأربعاء.

وافتتح منتخب اليمن التسجيل في الدقيقة 11 من ضربة جزاء عبر اللاعب هشام بلابل، وضاعف منتخب اليمن النتيجة في الدقيقة 16 عن طريق أحمد حسن، وعزز اللاعب محمد دمبر النتيجة بالهدف الثالث عند الدقيقة الـ20.

وقلص منتخب بوتان النتيجة عبر اللاعب جيمي عند الدقيقة 43، وعاد لاعب منتخب اليمن محمد دمبر وسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم منتحب اليمن 4/1.

الشوط الثاني كان شوطا يمانياً بامتياز حيث تفوق لاعبو المنتخب اليمني أداء ونتيجة وسجلوا ستة أهداف عن طريق أحمد مهدي أربعة أهداف (سوبر هاتريك) وهدفين لعمر الطیری، وأحمد حسن مرشده.