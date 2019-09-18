مفاجأة في تشكيلة الزمالك لمواجهة السوبر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الأهلي على كأس السوبر المصري مساء بعد غد الجمعة، في استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وشهدت القائمة ضم إسلام جابر، الوافد الجديد على الزمالك في انتقالات صيف 2019، ليدعم خط الوسط الهجومي للفريق في المباراة التي تقام أمام 10 آلاف متفرج.

وتضم القائمة المختارة للمباراة اللاعبين محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع، وطارق حامد، فرجانى ساسي، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور ومحمد أونجم في خط الوسط، وخالد بو طيب، عمر السعيد ومصطفي محمد في خط الهجوم.