الهلال السعودي يتعثر.. ومولودية الجزائر يتصدر

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

في الوقت الذي توقع فيه الجميع مباراة مثيرة في ديربي الرياض، بين النصر حامل اللقب، وجاره الشباب، جاءت المفاجأة من بعيد، من فريق ضمك، الذي غادر المركز الأخير، على حساب اتحاد جدة، بعد أن فجر مفاجأة، وتمكن من الفوز على «العميد» 2 - 1، بينما اكتفى النصر والشباب بالتعادل السلبي.

وكانت النتيجة فرصة للهلال من أجل الانفراد بصدارة الدوري السعودي، إلا أن زعيم الكرة السعودية قبل هو الآخر بالتعادل مع ضيفه الفيحاء 1 - 1 ، ليبقي على شراكته في الصدارة مع جاره النصر، بعد أن وصل كلاهما إلى 7 نقاط.

وانطلق الدوري العماني بغزارة هجومية، حيث اهتزت الشباك في 4 مباريات من أصل 5 ، وبلغ مجموع الأهداف 10 أهداف، بمتوسط 2.5 هدف في المباراة.

وظهر التعادل السلبي أيضاً مرة واحدة في الجولة الأولى للدوري المغربي، بينما استغل مولودية الجزائر تأجيل مباريات 4 من المشاركين الخمسة السابقين معه في الصدارة، للانفراد بالقمة بعد فوزه على وهران وتعادل برج بوعريريج مع القسنطيني، ليتقدم مولودية الجزائر إلى النقطة العاشرة، في الوقت الذي حل بوعريريج بثماني نقاط ويمكن أن يفقد مركزه هذا في حالة فوز أي من شبيبة القبائل أو بلوزداد أو مولودية وهران في المباريات المؤجلة.