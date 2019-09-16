عبد الله بن مساعد مالكاً لنادي شيفيلد يونايتد بقرار المحكمة البريطانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الأمير السعودي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن المحكمة البريطانية العليا في لندن، أصدرت حكمها النهائي لصالحه، ليصبح المالك الرسمي والوحيد لنادي شيفيلد يونايتد العريق.

وأوضح أن المحكمة أبطلت الدعاوي التي رفعها خصمه ضده، وقال في البيان الذي نشره في "تويتر" اليوم: "ندخل مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، ونعد بأن ندير النادي على أعلى المستويات المهنية، وبأكبر قدر من المسؤولية، لنقدم ونحفظ لجمهور هذا النادي العريق، ناد يفخرون به من كل النواحي".

وأضاف: "كما يبدأ اليوم العمل أيضاً، على تدعيم أكاديمية النادي ذات التاريخ العريق، لتكون واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم، وسيقوم النادي بشراء الملعب التاريخي برامالين، والأرض التي تقع عليها الأكاديمية، ومباني الإدارة وضمها للنادي تدعيماً لمستقبل النادي".