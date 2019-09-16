الرفاع بطلاً لـ "سوبر" البحرين

المصدر: أ ف ب

توج الرفاع بطلا لكأس السوبر البحرينية بعد فوزه على المنامة بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي 1-1) الأحد، على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى.

وأضاف الرفاع كأس السوبر إلى سجله للمرة الأولى في تاريخه، بعد احرازه ثنائية الدوري والكأس المحليين في الموسم المنصرم.

وكان المنامة وصيف بطل الدوري البادىء بالتسجيل عبر البرازيلي مارسينيو فييرا (ق7 من ركلة جزاء)، فيما أدرك الرفاع التعادل بتسديدة من كميل الأسود باغتت الحارس عمار محمد (ق26).

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، فتألق حارس الرفاع كريم الفردان بتصديه لركلتي محمود عبدالرحمن وعيسى غالب، فيما نجح عيسى موسى وعيسى جهاد في ترجمة ركلتيهما.

وسجل للرفاع موسى هارون والليبي محمد صولة وعلي حرم وكميل الأسود.