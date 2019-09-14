الحسناء فرانشيسكا تشعل الشارع الكروي المصري

المصدر: دبي-العوضي النمر

نالت الحكمة الدولية الايطالي فرانشيسكا اهتمام جماهير الكرة المصرية، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن اتحاد الكرة الايطالي ترشيحها لإدارة لقاء القمة المصرية بين الأهلى والزمالك خلال سبتمبر الجاري بناء علي طلب نظيره المصري.

وبمجرد انتشار الخبر اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي لجماهير الفريقين ما بين الرفض والقبول لفكرة إدارة امرأة لأكبر ديربي عربي، خاصة مع الجمال الصارخ للحكمة.. مما زاد من الضغوط على اتحاد الكرة الذي يفكر في الاعتذار للاتحاد الايطالي عن تولي تلك المرأة إدارة الديربي المصري.