النصر والشباب في «ديربي الرياض» اليوم

المصدر: الرياض - أ ف ب

يصطدم النصر حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم مع جاره الشباب اليوم باستاد الملك فهد الدولي بالرياض في ديربي العاصمة الرياض، وقمة الجولة الثالثة من الدوري.

ويتقاسم النصر الصدارة مع الهلال برصيد 6 نقاط، وتشهد صفوفه عودة هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد بعد تعافيهم من الإصابة، فيما مازال الغموض يكتنف مشاركة النيجيري أحمد موسى بسبب الإصابة.

ويستعيد الشباب خدمات مدافعه الدولي الجزائري جمال بلعمري بعد تعافيه من الإصابة، كما تشهد صفوفه الظهور الأول للاعبه السنغالي الفريد ندياي ا. وتميل كفة الشباب في مواجهاته للنصر في الدوري حيث فاز 8 مرات في 22 مباراة.