الجزائر تستقبل فرنسا بعد 60 عاماً

المصدر: باريس- أ ف ب

اعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايت أن «الوقت حان لخوض مباراة مع الجزائر».

وكشفت إذاعة «فرانس إنفو» أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عرض على نظيره الفرنسي تنظيم مباراة بين منتخبي بلادهما العام المقبل في وهران، ما سيشكل سابقة لأنها ستكون المرة الأولى التي تلعب فيها فرنسا على الأراضي الجزائرية.

ونقلت الإذاعة عن لو غرايت قوله الثلاثاء: «منذ أن استلمت مهامي، أردت الذهاب إلى الجزائر لأنها البلد الوحيد الذي لا نلتقيه. مر وقت طويل. بعد 60 عاماً (على استقلال الجزائر)، بإمكاننا أن نلعب كرة قدم».