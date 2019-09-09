ولاء البوشي.. الملعب قبل المكتب

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أثارت الزيارة المفاجئة لوزيرة الشباب والرياضة السودانية الجديدة ولاء البوشي لتدريب المنتخب السوداني الأول عقب أدائها القسم مع الوزراء الجدد الذين تم اختيارهم لتكوين الحكومة المدنية الممثلة للثورة، أثارت الجدل في أول ظهور رسمي لها وقبل ذهابها إلى مقر الوزارة لاستلام مهمتها الجديدة، فقد انتقد مراقبون الزيارة واعتبروها بعيدة عن البروتوكول في غياب قيادة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وعدم إخطارهم مسبقاً بزيارة الوزيرة الجديدة، فيما تم تفسيرها على أنها محاولة من الوزيرة لكسب الرياضيين بعد ما رشح عن بعدها عن الشأن الرياضي بسبب سيرتها الذاتية، هذا والتقت خلال زيارتها لتدريب المنتخب الوطني بأعضاء الجهازين الفني والإداري وطالبتهم بتحقيق الانتصار في مباراة تشاد المقررة اليوم.

وفي سياق متصل أعلن الخبير الدولي في مجال ألعاب القوى، محجوب سعيد، جاهزيته للعودة إلى السودان، وتولية منصب وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة. وكشف من مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية، عن تلقيه اتصالات مبدئية من قبل السلطات الانتقالية لتولي المنصب، معلناً ترحيبه بتلبية نداء الوطن. وعبر عن رغبته في تقديم الكثير خلال الفترة المقبلة. ونوه سعيد إلى أن تحقيق النتائج المرجوة يحتاج إلى العمل في جو معافى وخالٍ من الخلافات.

من ناحية أخرى قال أمين مال نادي المريخ الصادق مادبو إن التغيير لن يتم إلا عبر الانتخابات والديمقراطية،، داعياً كل الأقطاب والمجتمع المريخي إلى المساهمة مع المجلس لتحقيق الأهداف والانخراط في العمل التطوعي.

وأعلن مادبو خلال مخاطبته لجماهير نادي المريخ، أمام المكتب التنفيذي بالخرطوم، عن قدرة مجلسه على تسيير الأمور مالياً وإدراياً ووفق ما يحقق تطلعات جماهير النادي. وأضاف أن المجلس يعمل في كل الاتجاهات من أجل توفير المطلوب للمرحلة المقبلة، ونحترم حق التعبير والرأي الآخر، دون المساس بموروثات نادي المريخ.

ونظم عدد من جماهير المريخ وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب التنفيذي لنادي المريخ بالخرطوم مطالبين برحيل مجلس الإدارة. وأوضح الصادق مادبو أن الالتفاف حول الكيان يبقى العامل الأهم حتى يتم إفشال كل المخططات التي تهدف إلى جر النادي للفراغ الإداري. ويعاني نادي المريخ من عدم الاستقرار الإداري بعدما ضربت موجة الاستقالات المجلس الحالي.

وطالب الصادق في مخاطبته لجماهير المريخ بالاحتكام إلى صوت العقل، والتضامن في هذه المرحلة الحساسة للمساهمة في تطور النادي.