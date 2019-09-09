ذهبية الخاسر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق إبراهيم حسن، لاعب نادي بيراميدز الحالي، إنجازاً فردياً وفريداً أول من أمس، بحصوله على الميداليتين الذهبية والفضية، عقب خسارة فريقه لنهائي كأس مصر من الزمالك بنتيجة 0-3، بل وسيحصل اللاعب أيضاً على مكافأة مالية من إدارة نادي الزمالك، بمناسبة التتويج بالكأس.

والحكاية تبدأ بمشاركة إبراهيم حسن، مع الزمالك في انطلاقة كأس مصر، وإحرازه هدف فوز الفريق على فريق منيا سمنود، ليصعد الزمالك لدور الـ 16 للمسابقة.

وانتقل إبراهيم حسن إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشارك مع فريقه في لقاء النهائي أمام الزمالك، على ملعب برج العرب، نظراً لامتداد الموسم المحلي المصري لأكثر من عام كامل.

ولذا كان من نصيب اللاعب الحصول على ميدالية ذهبية لمشاركته مع الزمالك في بطولة الكأس، والميدالية الفضية، لمشاركته مع بيراميدز بالبطولة نفسها، وأيضاً مشاركة لاعبي الزمالك مكافأة الفوز بالبطولة.