أول وزيرة للرياضة في السودان من أداء القسم إلى الملعب

المصدر: كتب-ياسر قاسم

بدأت ولاء عصام البوشي، أول سيدة تتولى وزارة الشباب والرياضة في السودان، مهام وزارتها مساء الأحد بزيارة تدريب منتخب بلادها في ملعب المريخ بمدينة ام درمان، بعد ساعتين فقط من انتهاء مراسم أداء القسم لأعضاء مجلس الوزراء الجديد في السودان، وحرصت البوشي على لقاء أعضاء المنتخب لاعبين وجهاز فني في الملعب، مؤكدة اهتمامها الخاص بأمر الرياضة عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص، ووجدت الزيارة أصداء ايجابية لدى أعضاء المنتخب، لا سيما والزيارة كانت مفاجئة.