"فيفا" يغرم الأهلي المصري مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية قدرها مليون دولار على النادي الأهلي، لعدم سداد مستحقات البرازيلي هندريك اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحسب اليوم السابع.



وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخطاب رسميًا إلى النادي الأهلي، حيث تسلم مسؤولو النادي الأهلي الخطاب.



ومن المقرر أن يقوم مسئولو النادي في الأهلي بعرض الموضوع على اللجنة القانونية في النادي من أجل الاستئناف على الحكم.