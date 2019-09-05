نجم السيتيزن: صلاح ومحرز تأثير عربي عملاق في البريميرليغ

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توقع ميكا ريتشاردز نجم مانشستر سيتي السابق أن تنحصر المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي مجدداً بين السيتي وليفربول مثلما كان عليه الحال في الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه حان الوقت ليتوج "السيتزن" بلقب دوري أبطال أوروبا، وأنه يؤمن بقدرة الفريق على تحقيق اللقب هذا الموسم.

وقال ريتشاردز المعتزل قبل شهور قليلة على هامش الجولة العالمية لكؤوس مانشستر سيتي التي أحرزها النادي الموسم الماضي وحطت الرحال في أبوظبي اليوم "إن فرسي الرهان من وجهة نظري للمنافسة على لقب "البريمييرليغ" سوف تنحصر بين السيتي وليفربول كونهما الفريقان الأقوى في الوقت الحالي رغم أن الموسم الحالي سيكون صعباً ويتطلب من "السيتزن" بذل مجهود أكبر من أجل الحفاظ على ما حققه من بطولات الموسم الأخير."

وأضاف أن الخطوة القادمة لـ "السيتي" هي دوري الأبطال ويؤمن بأنه حان الوقت للتتويج باللقب الأوروبي خاصة في ظل ما يحظى به النادي من دعم من مالكه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متمنياً أن يأتي إلى أبوظبي العام المقبل لاستعراض كؤوس النادي ومن ضمنها دوري الأبطال.

وأشار إلى مدى التأثير الهائل للثنائي العربي الجزائري رياض محرز نجم السيتي والمصري محمد صلاح نجم ليفربول في الدوري الإنجليزي، لافتاً إلى أن فرض اللاعب العربي لنفسه في الدوريات الكبرى يتعلق فقط بالحصول على الفرصة في المقام الأول ثم التدرب تحت إشراف مدرب قادر على استخراج إمكانيات اللاعب وتوظيف موهبته بالشكل الأمثل.

وأعرب ريتشاردز عن سعادته بالتواجد في أبوظبي خلال الجولة العالمية لكؤوس مانشستر سيتي، مؤكداً أنه فرصة مثالية أمام الجماهير من عشاق الفريق لرؤية إنجازات النادي في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن شعبية مانشستر سيتي في تزايد مستمر في المنطقة العربية وهو أمر جيد للغاية.