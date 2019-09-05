الزناتي يدير مسابقات الاتحاد المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام الزناتي، مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية ــ مصر 2019، التي توج المنتخب الجزائري بلقبها، مديراً لإدارة المسابقات بالاتحاد، وتعيين سيد بخيت مقرراً للجنة المسابقات، بعد رحيل عامر حسين.

وأكملت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد، تعيين مسؤولي اللجان الداخلية المختلفة، بدأت بتعيين الحكم الدولي السابق جمال الغندور رئيساً للجنة الحكام، كما تقرر تعيين محمد الشريعي، المدير المالي السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «فيفا»، مديراً مالياً جديداً للاتحاد، وتعيين أحمد محب مستشاراً مالياً للاتحاد وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.