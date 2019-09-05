الإسماعيلي المصري يضم كماتشو

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم أمس تعاقده مع محمد أحمد «كماتشو» ظهير أيمن ومدافع الزمالك السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكر الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي أن «كماتشو» يلعب في أكثر من مركز، وسبق له أن لعب في الفريق الأول بالزمالك، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لنادى الاتحاد السكندري الموسم قبل الماضي.

وأضاف البيان أن اللاعب سينتظم في مران الفريق مباشرة بعد توقيعه على العقد. من جهة أخرى أعلن الإسماعيلي تمديد تعاقده مع الجناح عبد الرحمن مجدي لمدة خمسة مواسم، وذلك في خطوة من النادي للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق.