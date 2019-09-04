حكم يحتسب 42 دقيقة وقت بدل ضائع

المصدر: البيان الإلكتروني

اضطر حكم مباراة لكرة القدم المحترفة في فلسطين، إلى إضافة مدة غير معقولة من الوقت بدل الضائع.

وهذه الفترة الزمنية مرشحة بقوة لتحقق رقماً قياسياً عالمياً، ضمن مباريات "دوري غزة الممتاز لكرة القدم"، المقام في القطاع الفلسطيني، فقد اضطر حكم المباراة إلى احتساب مدة قياسية من الوقت بدل الضائع إضافة لوقت المباراة الرسمي البالغ 90 دقيقة.

وأكد موقع فيتو المصرية أن الحكم قرر عدم استكمال المباراة، التي أقيمت على ملعب خان يونس في جنوب قطاع غزة، بدون إضاءة الأنوار الكاشفة في الملعب.

لكن الفني المسؤول عن الإضاءة، وهو الوحيد الذي يملك مفاتيحها، لم يكن متواجداً في الملعب وقتها، بحسب الموقع.

وبعد أن تم جلب الفني المسؤول وتشغيل الإضاءة في الملعب، تم استكمال الشوط الثاني من المباراة، التي جمعت ناديي شباب خان يونس واتحاد خان يونس، واحتسب الحكم 42 دقيقة من الوقت بدل الضائع، لتعويض الوقت الذي أخذه جلب الفني إلى الملعب.

يشار إلى أن هذه ربما تكون أكثر مدة وقت بدل ضائع يتم إضافتها إلى مباراة كرة قدم محترفة في التاريخ الحديث.