شاهد .. كيف بدا عمرو زكي بعد الحادث المروع؟

المصدر: البيان الإلكتروني

طمأن نجم كرة القدم المصرية السابق عمرو زكي، جماهيره ومحبيه، بعد أن تعرض لحادث سير مروع قبل أيام.

وكان زكي، مهاجم الزمالك المصري وويغان وهال سيتي الإنجليزيين سابقا، تعرض لإصابات خطيرة، إثر حادث سير تعرضت له سيارته، الجمعة، على طريق الساحل الشمالي، غربي الإسكندرية.

وظهر زكي في فيديو قصير من داخل مستشفى رفقة كابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن، قال فيه إنه يشعر بتحسن.

وأوضح اللاعب: "أنا الآن أحسن وأتمنى أن أعود بسرعة للناس التي تحبني. أشكر كل الإعلاميين الذين اهتموا وكل جمهور مصر"، وفقا لسكاي نيوز .

وبعد الحادث، انتشرت صورة مقلقة لمهاجم منتخب مصر السابق، تظهره جالسا على الأرض وأثار الإصابة واضحة على وجهه الذي تغطيه الدماء.

وتعرض اللاعب الملقب بـ"البلدوزر" للحادث على الطريق الشمالي، وأدى إلى تهشم سيارته بالكامل ونقله إلى المستشفى.

يذكر أن زكي (36 عاما) بدأ مسيرته الكروية عام 2001 مع فريق المنصورة، ثم انتقل إلى إنبي ومنه إلى الزمالك، قبل اللعب في أوروبا لعدد من الأندية أبرزها ويغان وهال سيتي.

وتوج زكي بألقاب عدة خلال مسيرته، أبرزها بطولتي كأس أمم أفريقيا عامي 2006 و2008 مع منتخب مصر، وبطولتي كأس مصر مع إنبي والزمالك موسمي 2005 و2008.