حسين الشحات نجم الأهلي المصري يتعرض لحادث سير

المصدر: وكالات

تعرض حسين الشحات صانع ألعاب فريق الأهلي المصري، لحادث تصادم بسيارته الخاصة أثناء توجهه إلى تدريب الأهلي الذي يقام بمقر النادي بالجزيرة.



ونشر الشحات صانع العاب فريق الأهلي صورة لسياراته الخاصة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتعرضه لحادث سير خلال توجهه إلى تدريب الأحمر بمقر النادي بالجزيرة، وعلق الشحات: "الحمد لله".



ويدخل فريق الأهلي التدريبات تحت قيادة المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر استعدادا لمباراة كانو سبورت بطل أوغندا في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 14 من الشهر الجاري.