الوصل يقصي الهلال السوداني ويتأهل لدور الـ 16 للبطولة العربية

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

تأهل فريق الوصل لدور ال16 لبطولة الأندية العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالرغم من خسارته من مضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1-2، في إياب دور ال32 في لقاء الفريقين أمس على ملعب الخرطوم بأم درمان، وحقق الوصل نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب في زعبيل بنتيجة 2-0، أمنت له التأهل، ويتحدد منافس الوصل في الدور التالي بعد القرعة المقرر لها أن تقام في وقت لاحق.

دخل الوصل اللقاء بأفضلية في الملعب استمرت في الدقائق الأولى قبل أن يرجح لاعب الهلال وليد الشعلة الكفة لصالح فريقه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة " 11"، وحاول الوصل إدراك التعادل بالضغط على مرمى أصحاب الأرض وكاد حبوش صالح أن يهدي " الإمبراطور" التعادل لكنه أهدر فرصة إحراز هدف محقق في الدقيقة " 16"، وفي الحصة الثانية زاد أصحاب الأرض غلتهم من الأهداف عن طريق وليد الشعلة " 78"، وحسم محترف الوصل فابيو ليما النتيجة لصالح فريقه بهدف في الدقيقة " 86".

وتوقفت المباراة لما يقارب الخمس دقائق بعد طلب الجهاز الإداري للوصل لاعبيه الخروج من الملعب لأجواء التوتر التي سادت اللقاء، وحالة الغضب التي انتابت جمهور الهلال السوداني الذي اقتحم أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة وقام بقذف اللاعبين والحكام بقارورات المياه حيث تعرض لاعب الوصل خالد سبيل للإصابة، قبل أن يتدخل الامن في محاولة للسيطرة على الموقف.

وأثبت الوصل علو كعبه على شقيقه السوداني، الذي ودع البطولة، لينجح في وضع بصمة إيجابية في أول ظهور رسمي له بالخرطوم، حيث لم يسبق خوض أي مباراة له هناك.

واقصى «الإمبراطور» العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم العربية في النسخة الماضية للبطولة التي حملت اسم كأس زايد للأندية الأبطال، وتأهل إلى الدور الربع النهائي.