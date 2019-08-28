الكبير مدرباً جديداً لـ «نسور قرطاج»

المصدر: تونس - صالح قادري

عيّن الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس، منذر الكبير مدرباً لمنتخب نسور قرطاج لمدة 3 سنوات خلفاً للفرنسي آلان جيريـس.

والكبير هو لاعب سابق بالنادي البنزرتي، ثم درب عدة فرق تونسية، أبرزها النادي البنزرتي والنادي الأفريقي والترجي التونسي والنجم الساحلي ومستقبل المرسى، لكنه لم يحقق أي نتائج لافتة، كما درب المنتخب الأولمبي التونسي. وسيتم غداً تقديم كامل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب التونسي للإعلام، الذي تنتظره مباراتان وديتان، الأولى أمام موريتانيا 6 سبتمبر المقبل بملعب رادس، والثانية يوم 10 من الشهر نفسه أمام منتخب ساحل العاج بمدينة رين الفرنسية.