منع انتقال مدربي كرة القدم بين الأندية خلال الموسم بالسعودية

المصدر: وكالات

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا اليوم الثلاثاء يقضي بمنع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي 2019 / 2020.

وذكر الاتحاد: "إذا قام المدرب بفسخ عقده، أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي خلال سريان الموسم الرياضي، يمنع أي ناد في السعودية من التعاقد معه إلى أن ينتهي الموسم الرياضي".

واعتمد الاتحاد "آلية عمل وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة تخصصاتهم الفنية، وأعلن عن معايير الرخصة التدريبية للمدربين التي بدأ العمل بها اعتبارا من 18 أغسطس الجاري"، مشيرًا إلى "أنه يستثني من ذلك العقود الموقعة قبل ذلك".

واستقر الاتحاد على منح بطاقة للمدرب، تكون مدة صلاحيتها سنة واحدة من تاريخ صدورها، على أن تكون مجانية في السنة الأولى، بينما يتم تجديدها مقابل 100 ريال عن كل سنة ميلادية.