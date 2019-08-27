وديتان لـ«أبيض الناشئين» أمام السعودية

المصدر: العين - البيان الرياضي

دشن منتخب الناشئين «مواليد 2004 » أول من أمس معسكره في مدينة العين استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا ويخوص المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي 27 و30 الجاري.

ويضم المعسكر 24 لاعباً هم: عادل محمد، سيف الزعابي ، محمد الحارثي، مطر يوسف، أحمد المرزوقي، زايد مسعود، منصور محمد، محمد محمد ، أحمد البلوشي، سعيد محمد ،غيث البلوشي، يوسف البلوشي، أحمد البادي، حمد الدرمكي، خالد سعيد عبدالله أحمد، منصور المنهالي، عوض الكثيري، سعود المري، عبدالله جعفر،سعيد ناصر، جمال السعدي إبراهيم الكعبي ،علي إبراهيم .