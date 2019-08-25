الهلال السعودي يفلت من فخ أبها

المصدر: الرياض - ا ف ب

أفلت الهلال من فخ أبها وحول تأخره بهدف إلى فوز 4-2 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين).

وفي الوقت نفسه تعرض لاعبه عبد الله عطيف لإصابة في الركبة، من المتوقع أن تبعده عن مباراة الهلال والاتحاد المقررة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الثمانية بدوري أبطال آسيا تقدم أبها في مبارته مع الهلال بواسطة الملغاشي فانيفا اندرياتسيما «ق 20»، قبل أن يرد الهلال بثلاثية سجلها الفرنسي بافيتيمبي غوميس «ق 39 و44» والإيطالي سيباستيان جوفينكو «ق63». وعاد أبها وقلص الفارق من ركلة جزاء عن طريق التونسي سعد بقير «ق 81»، قبل أن يرد الهلال بهدف رابع سجله البديل السوري عمر خربين «ق 86».

وانتزع الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على الرائد 3-1 وسجل للفائز الصربي الكسندر بريوفيتش «ق 11 من ركلة جزاء» والبرازيلي رومارينيو داسيلفا «ق 56 و95»، وللرائد محمد السهلي «ق 30».