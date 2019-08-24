الزمالك يطرح تذاكر مباراة ديكاداها

المصدر: القاهرة - دب أ

طرح نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مساء أمس، تذاكر مباراة إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، أمام ديكاداها الصومالي التي تقام بالإسكندرية اليوم، وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، إنه تم طرح مجموعة أخرى من التذاكر في مدينة الإسكندرية.

وطالب منصور جماهير الزمالك بالذهاب لملعب برج العرب لمتابعة مباراة الفريق ومساندة اللاعبين والجهاز الفني.

ويدخل الزمالك مباراة الإياب أمام ديكاداها الصومالي، بأفضلية كبيرة، بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت أيضاً في ملعب برج العرب، 7 / صفر، ليضع قدماً في دور الـ32 من المسابقة.